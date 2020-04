Emergenza Covid-19, Giorgio La Pira coop dona alcol igienizzante

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La “Giorgio La Pira Cooperativa Sociale Onlus”, avente sede a Palermo in via Regina Maria di Sicilia, 27/31, rende noto che, visto la necessità ed urgenza in questi giorni di prodotti sanitizzanti per contrastare la diffusione del Covid-19, mette a disposizione di Cooperative del Terzo Settore con sede nella città di Palermo, quantitativi di alcool sanitizzante. Le Cooperative interessati potranno contattare la “Giorgio La Pira Cooperativa Sociale Onlus” ai seguente indirizzi e-mail o recapito telefonico: segreteria@cooperativagiorgiolapira.com - 091391373. Un ringraziamento va alla La Fonte srl di Altavilla Milicia, per la loro donazione di bottigliette nuove vuote.

