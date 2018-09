Nuova camera mortuaria ai Rotoli e accordo Comune-Sant'Orsola: "Basta attese e speculazioni"

Ridurre i tempi di attesa per le tumulazioni nelle strutture cittadine e costruire, ai Rotoli, una nuova camera mortuaria. Così il Comune intende superare i problemi, ormai cronici, dei cimiteri. Al camposanto di Sant'Orsola (gestito dalla fondazione Camposanto di Santo Spirito ndr), il deposito è stracolmo e le operazioni di spurgo non riescono a reggere il passo delle richieste di sepoltura. Ai Rotoli invece i campi d'inumazione pieni e i continui guasti del forno crematorio non fanno che acuire i disagi.

Così l'amministrazione cittadina corre ai ripari. "Su indicazione del sindaco e dell'assessore Gaspare Nicotri - si legge in una nota - gli uffici hanno avviato la predisposizione di un protocollo di intesa con la Fondazione Camposanto di Santo Spirito che permetterà di ridurre i tempi di attesa per la tumulazione dei defunti in città".

Lo scopo è quello di "permettere ai cittadini che vogliono tumulare i propri defunti presso il cimitero di Santo Spirito di poter usufruire della camera mortuaria presso i Rotoli e, di contro, permettere la tumulazione a Santo Spirito anche per salme deposte in via transitoria presso altri cimiteri". "Con questo accordo - dice Orlando - riusciremo a ridurre considerevolmente i tempi di attesa per la tumulazione e allo stesso tempo eviteremo che si inneschino inaccettabili speculazioni sul dolore e la sofferenza dei familiari dei defunti. Ancora una volta quindi, grazie al dialogo e alla collaborazione fra enti diversi, potremo riconoscere diritti e dignità per tutti".

Contemporaneamente è stato dato al Coime l'incarico di eseguire all'interno del cimitero dei Rotoli dei lavori per l'allestimento di una camera mortuaria refrigerata che potrà accogliere 35 bare.