Sospensione degli sfratti fino al 31 dicembre, plauso del Sunia Palermo

Il Sunia Palermo commenta favorevolmente la sospensione degli sfratti esecutivi fino al 31 dicembre 2020 approvata dalla commissione Bilancio della Camera, che si è uniformata al provvedimento già adottato dal Senato, accogliendo la richiesta fatta dal sindacato degli inquilini per l’aggravarsi della crisi economica dovuta al lockdown.

“Questo termine è stato concesso anche per consentire ai Comuni di erogare agli inquilini i contributi necessari per sanare le morosità, evitando l’esecuzione di centinaia di sfratti – dichiarano il segretario del Sunia Palermo Zaher Darwish e Pietro Brancato, responsabile dell'ufficio legale del Sunia -. Si fa quindi appello alle istituzioni locali affinché adottino con la massima urgenza tutti gli adempimenti propedeutici al proficuo utilizzo dei fondi a disposizione per contrastare l’emergenza abitativa, ormai non più sostenibile”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Il Sunia – aggiunge nella nota il sindacato degli inquilini - invita altresì l’Ordine degli Avvocati di Palermo e i suoi iscritti a collaborare fattivamente alla risoluzione dei conflitti tra proprietari e inquilini, con la definizione in tempi brevi delle controversie che resterebbero bloccate sino al 31 dicembre per effetto della sospensione degli sfratti. A tal fine il Sunia di Palermo offre la propria disponibilità e i propri uffici di via Tenente Giovanni Ingrao, 2, per fare incontrare le parti”.