Bellolampo, i rifiuti superano la prova analisi: "Ok al trasferimento nelle discariche"

Via libera ai rifiuti trattati dal Tmb di Bellolampo, al momento stoccati nei piazzali della discarica. Potranno essere conferiti a Motta Sant'Anastasia e Lentini. I rifiuti, infatti, hanno superato gli accertamenti, effettuati nell'impianto, alla presenza di Oikos, Sicula Trasporti e dell’Area Metropolitana di Palermo: la presenza di organico si attesta al 9,02%, dato molto al di sotto del limite del 15% fissato dalla normativa.

"Per l’ennesima volta - dichiara il presidente della Rap Giuseppe Norata - le analisi prodotte sulla frazione secca del rifiuto trattato, effettuate in contraddittorio, ci hanno dato nuovamente ragione. Non c’è più tempo per ricevere divieti e scuse che non trovano incardinamento giuridico, oltre che tecnico, sulla qualità del rifiuto, già trattato, presente a Bellolampo. Pertanto, auspichiamo – continua Norata-, da parte degli impianti di destinazione, da parte degli organi di controllo e da parte del Dipartimento regionale acque e rifiuti un impegno di piena disponibilità per consentire finalmente all’azienda pubblica Rap di smaltire nei tempi previsti dall’ordinanza numero 212 del 18 settembre 2019 il rifiuto accumulatosi nei piazzali di Bellolampo”.

Non si sa ancora quanti camion partiranno alla volta delle discariche della Sicilia orientale, perchè la Rap dovrà prendere accordi con le ditte private incaricate di trasportare i rifiuti ma già domani i primi mezzi dovrebbero partire. Avviate inoltre le attrezzature mobili (tritovagliatore) di supporto all’impianto Tmb fisso: “Ci permetteranno – conclude Norata – di avviare le necessarie e non più reinviabili attività di manutenzione ordinaria e straordinarie".