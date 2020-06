VIDEO | Elicottero caduto, squadre Saf dei vigili del fuoco al lavoro per mettere in sicurezza il velivolo

E' successo a Collesano, in contrada Croce. Secondo le prime informazioni, l'incidente è avvenuto durante alcuni lavori di messa in sicurezza del costone roccioso. Per cause ancora da accertare l'elicottero si sarebbe avvicinato troppo alla montagna finendo con l'elica contro la parete rocciosa e perdendo quota. Illeso secondo le prime informazioni il pilota che era a bordo, trasportato dai sanitari del 118 all'ospedale di Cefalù. Sulla vicenda indagano i carabinieri