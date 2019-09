Sindacato di polizia Sap: Nicolicchia segretario provinciale, confermato Maranzano al regionale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Nella giornata del 20 settembre si è svolto nella splendida cornice dell’Hotel San Paolo Palace il nono congresso provinciale di Palermo e regionale Sap Sicilia, il Sindacato autonomo di polizia, alla presenza del segretario generale Stefano Paoloni, del segretario generale aggiunto Gianni Tonelli e del segretario nazionale Rosario Indelicato e di tutti i segretari provinciali della Sicilia. I delegati al nono congresso hanno eletto alla guida della segreteria provinciale di Palermo l’ispettore superiore Massimo Nicolicchia coadiuvato dal vicesegretario aggiunto Michele Garofalo e dai vicesegretari Fabrizio Di Simone, Antonino Santamarina, Raffaele Signore e Pietro Genovese. Alla guida della segreteria regionale Sap Sicilia è stato confermato il segretario regionale uscente, l’ispettore superiore Gaetano Maranzano collaborato dal vicesegretario aggiunto Domenico Villari e dai vicesegretari Giuseppe Pascali, Vincenzo Piparo, Antonino Taulli e Pietro Billitteri. Al nono congresso, nella sala multimediale “Domenico Corona” della caserma Lungaro di Palermo, spazio al seminario sulle “Garanzie funzionali per gli operatori di polizia e il decreto sicurezza bis” approvato dal Parlamento. Gli oltre 200 partecipanti hanno dato il loro significativo contributo al tema per sviscerare le esigenze delle forze di polizia, al fine di garantire maggiore sicurezza alla collettività che, in più occasioni, ha manifestato la propria vicinanza agli operatori della sicurezza.