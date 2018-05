Lavoro: eletta oggi la nuova segreteria della Filca Cisl Sicilia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Rinnovata la squadra della Filca Cisl Sicilia. Santino Barbera rimane segretario generale, Paolo D'Anca e Nunzio Turrisi, sono stati eletti rispettivamente segretario generale aggiunto e componente della segreteria regionale. Paolo D'Anca, 38 anni, è il segretario della Filca Cisl Palermo Trapani, mentre Nunzio Turrisi, 40 anni, è il segretario della Filca Cisl Catania. "Abbiamo voluto puntare sul rinnovamento attraverso l'ingresso di forze giovani" dichiarano Franco Turri, segretario generale della Filca Cisl e Santino Barbera, segretario generale della Filca Cisl Sicilia. "La nostra è una scelta - proseguono Turri e Barbera - che coniuga esperienza e dinamismo.

La segreteria della Filca Cisl siciliana è una delle più giovani in Italia. D'Anca e Turrisi hanno dimostrato di possedere competenza e visione di prospettiva, doti importanti in un momento delicato come quello che sta vivendo l'edilizia nell'isola". Il neo segretario generale aggiunto della Filca Cisl Sicilia, in occasione della sua elezione avvenuta stamattina nel corso del consiglio generale della categoria, ha voluto rendere un omaggio ai magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e agli uomini delle scorte. "Queste figure simbolo della nostra terra- ha dichiarato D'Anca - vanno onorate ogni giorno con le azioni del quotidiano".

Per Nunzio Turrisi, componente della segreteria regionale della Filca Cisl Sicilia "è fondamentale oggi che partano i cantieri delle opere pubbliche, oggi al palo e che venga garantita la sicurezza sul lavoro". "Questa segreteria - dichiara Turrisi - rinnova il suo impegno, insieme siamo una grande squadra che riuscirà a portare avanti azioni concrete a sostegno del settore delle costruzioni nell'isola". La Filca Cisl ringrazia il segreteria della Filca Cisl Agrigento Caltanissetta Enna, Franco Iudici, per aver svolto in questi anni il suo ruolo di componente di segreteria con determinazione e concretezza.