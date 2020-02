In centro sfila Educarnival: le maschere cambiano la viabilità

Educarnival cambia la viabilità in centro il giorno di San Valentino e il 23 febbraio. In occasione della sfilata delle maschere il dirigente del Servizio Mobilità urbana ha emanato un’ordinanza che dispone la limitazione temporanea della circolazione in alcune vie e piazze cittadine.

Il 14 febbraio

Dalle 18 alle 20, chiudono al transito delle auto: via Simone Di Bologna, luogo da dove partirà il colorato corteo; corso Vittorio Emanuele, tratto compreso tra la via Matteo Bonelle e i Quattro Canti; i Quattro Canti.

Il 23 febbraio

Dalle 9 alle 22 in via Cavour, nel tratto compreso tra piazza Verdi e via Roma: divieto di sosta con rimozione coatta sui due lati della carreggiata, anche nei posti riservati a vario titolo.

Dalle 14 alle 21 chiudono al transito veicolare: piazza del Parlamento (partenza); piazza della Vittoria; corso Vittorio Emanuele; via Maqueda; piazza Villena; via Roma, tratto compreso tra la piazza Giulio Cesare e via Cavour; via Cavour, tratto compreso tra via Principe di Scordia e via Ruggero Settimo;

Il traffico veicolare proveniente da piazza XIII Vittime verrà deviato su via Principe di Scordia.