Il dramma di un palermitano in tv: "Paralizzato dopo avere mangiato carne al ristorante" | VIDEO

Il caso di Eduardo De Filippis, ex consigliere di circoscrizione, a Pomeriggio Cinque. "Ho consumato una tartare di carne, contaminata da batterio che si sviluppa nel pollo crudo. L’errore è stata in una manipolazione umana con un coltello non pulito. Durante la notte ho accusato dolori lancinanti a entrambe le gambe, un misto di freddo caldo e crampi e da lì il batterio ha preso tutto il corpo e nell’arco di 13 giorni non potevo più muovermi e la conseguenza di questa malattia è la perdita totale del tono muscolare ed all’improvviso ho perso anche la sensibilità dei polsi e delle mani". Il calvario, a distanza di un anno non è finito, ma il 34enne adesso è riuscito a mettersi in piedi