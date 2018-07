Feci, urine e giornali: cane "prigioniero" in un'edicola di viale Strasburgo

Prima l'allarme. Poi la segnalazione. Quindi la scoperta: un cane rinchiuso in un'edicola di viale Strasburgo. E' successo negli scorsi giorni nei pressi dell'incrocio di via Belgio. A seguito di una telefonata le guardie dell’Oipa (l'organizzazione internazionale protezione animali) di Palermo sono intervenute per verificare le condizioni di detenzione di un cane all’interno di un’edicola da cui proveniva un cattivo odore dovuto alla presenza di feci e urine. L'episodio si è verificato negli scorsi giorni.

"Viste le pessime condizioni igieniche e sanitarie e gli spazi angusti in cui era costretto a vivere il cane - spiega uno dei testimoni che ha assistito alle operazioni - le guardie hanno provveduto a contattare i carabinieri per richiedere assistenza nel rintracciare il titolare, il quale portato sul posto è stato poi sanzionato per mancata igiene e isolamento dell’animale".

Il cane, che era regolarmente iscritto all’anagrafe canina, è stato poi portato nell’appartamento del proprietario dove le guardie effettueranno successivi sopralluoghi per verificare che le prescrizioni intimate siano rispettate.