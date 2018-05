"Ecstasy per la prima volta allo Zen 2": scovato maxi deposito di droga

Blitz dei carabinieri allo Zen 2: individuato un maxi deposito di droga ricavato in un magazzino al piano terra di un padiglione. E' successo ieri quando i militari della stazione di San Filippo Neri hanno messo a segno un'operazione nell’attività di contrasto al mercato degli stupefacenti. Scovato un box abusivo protetto da una robusta porta d’acciaio, che è stata rimossa con l’ausilio dei vigili del fuoco.

All'interno sono stati trovati 4,4 chili di hashish suddivisi in panetti, 251 grammi di cristalli di M.D.M.A., 32,5 grammi di marijuana, 8,3 grammi di cocaina, due bilancini elettronici di precisione e materiale per il confezionamento.

"E’ la prima volta - dicono i carabinieri - che allo Zen 2 viene sequestrato del metilenediossimetanfetamina, ovvero l'M.D.M.A., pericoloso stupefacente psicoattivo, comunemente conosciuto come ecstasy. Tutto il materiale sequestrato è stato consegnato al Lass (Laboratorio analisi sostanze stupefacenti) del comando provinciale di Palermo per gli esami tecnico-scientifici. Si tratta dell’ultimo in ordine temporale di una serie di risultati positivi portati a segno dai carabinieri. L’attività di controllo del territorio non ha sosta". Sono in corso le indagini dei carabinieri per risalire all’identità degli utilizzatori del deposito.