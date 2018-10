Duplice omicidio di via Falsomiele: chiesto l'ergastolo per l'imputata

Il pm Claudio Camilleri ha chiesto la condanna all'ergastolo per Adele Velardo, unica imputata dell'omicidio di Vincenzo Bontà e Giuseppe Vela, freddati con diversi colpi di pistola in via Falsomiele, a Villagrazia di Palermo. La donna inizialmente era accusata del delitto insieme al marito Carlo Gregoli, morto suicida in carcere, al Pagliarelli, a giugno 2017. Ancora tutto da chiarire il movente del duplice omicidio.

Il fatto

L'omicidio di Vela e Bontà è stato inizialmente ritenuto di stampo mafioso, ma gli inquirenti hanno ben presto abbandonato questa pista e sono arrivati sulle tracce della coppia: lui geometra al Comune e lei casalinga. Determinanti le immagini di alcune videocamere e le rivelazioni di un testimone oculare. I due coniugi abitano a pochi metri dal tratto di via Falsomiele dove, in pieno giorno, è avvenuto il duplice omicidio. Una telecamera di sorveglianza piazzata davanti al cancello di una villa avrebbe ripreso l'auto della coppia: nel filmato non si vedrebbe l'agguato, ma il passaggio della Fiat 500 di Bontà e poi del Suv Toyota con a bordo la coppia. Qualche minuto dopo, la Toyota torna indietro.

Gregoli e la moglie erano stati fermati la notte dopo l'omicidio al termine di un lunghissimo interrogatorio. Non hanno mai ammesso nulla. Contro Gregoli però anche l'esame del dna: le tracce trovate su uno dei bossoli sono infatti compatibili con il suo codice genetico.