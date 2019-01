Terrasini protagonista su Raiuno, la Messa in diretta dal Duomo

Terrasini protagonista della domenica di Raiuno. Stamani la messa, in onda come consuetudine alle 10.55, è stata trasmessa in diretta dal Duomo della cittadina.

"Oggi in diretta nazionale - commenta il sindaco Giosuè Maniaci - abbiamo avuto la possibilità di fare vedere la bellezza della nostra Chiesa Madre ma anche di far conoscere le bellezze naturalistiche, culturali e architettoniche della nostra cittadina. Una grande opportunità di promozione del territorio che vi invito a condividere".