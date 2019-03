La tecnologia contro discariche e abusivismo, in arrivo 3 droni per i vigili urbani

La polizia municipale “arruola” i droni per scovare discariche abusive, immortalare dall’alto abusi edilizi ed effettuare i rilievi per gli incidenti stradali più delicati. Da aprile i vigili urbani porteranno in campo, o per meglio in volo, tre di questi nuovi dispositivi che consentiranno in pochi minuti di avere un’altra prospettiva per le indagini. Dieci agenti cominceranno un corso la prossima settimana per imparare le principali tecniche di volo.

La polizia municipale ha deciso per il nuovo anno di puntare sull’innovazione. Al comando di via Dogali, oltre ai droni, arriveranno duecento dispositivi palmari che pian piano andranno a sostituire i vecchi blocchetti bianchi e gialli per le multe. Allo stesso tempo il dispositivo consentirà agli agenti di verificare in tempo reale numerose informazioni sui mezzi in circolazione e di allegare foto sugli accertamenti in corso.

A settembre dello scorso anno gli agenti del Nucleo operativo protezione ambiente hanno saggiato le potenzialità del drone per riprendere dall’alto una discarica a Cruillas. L’apparecchio si è alzato in volo in via Ponte Corvo inquadrando oltre 50 auto senza targa e 50 metri cubi di rifiuti speciali e pericolosi provenienti da rottamazioni. Dettagli che, senza una prospettiva aerea, sarebbe stato difficile scorgere.