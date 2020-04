Quasi un chilo di marijuana in balcone, arrestato 25enne a Villabate: denunciato il padre

Detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Con questa accusa a Villabate i carabinieri hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 25enne (G.T. le sue iniziali). Si tratta di un volto noto alle forze dell’ordine. In azione i militari del Nucleo operativo e radiomobile, che nel corso di un servizio finalizzato alla ricerca di sostanze stupefacenti, hanno eseguito una perquisizione nell'abitazione del giovane.

"Sul balcone di casa il ragazzo aveva 'nascosto' un recipiente contenente 800 grammi di marijuana - spiegano dal comando dei carabinieri -. Durante l’operazione, il padre del giovane ha tentato di disfarsi della droga gettandola dal balcone, mossa che non è sfuggita ai militari che hanno esteso la perquisizione attorno all’abitazione rinvenendo anche diversi bilancini di precisione oltre al materiale idoneo al confezionamento".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’arrestato, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa del rito direttissimo mentre il padre è stato deferito in stato di libertà. L’intero materiale è stato sottoposto a sequestro, la droga, che immessa sul mercato avrebbe fruttato oltre 4 mila euro, è stata trasmessa al Laboratorio analisi di Palermo per le verifiche quantitative e qualitative.