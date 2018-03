Zona Corso Calatafimi, beccato con hashish e cocaina: arrestato

E' stato beccato con più di un chilo di hashish, suddiviso in 13 panetti, e 72 grammi di cocaina, in 12 involucri. Per questo Andrè Mattia Cinà, palermitano ventiduenne, è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dai carabinieri del Comando provinciale. I militari del Nucleo radiomobile si trovavano in via Francesco Speciale, in zona Corso Calatafimi, quando hanno notato un gruppo di giovani allontanarsi velocemente al loro passaggio, a bordo di una gazzella.

Insospettiti, si sono fermati e hanno bloccato il 22enne, volto già noto ai militari. La successiva perquisizione li ha portati a trovare la droga, un bilancino di precisione, forbici, bustine e 50 euro, presunto provento dell’attività illecita. Accompagnato in caserma, su disposizione dell’autorità giudiziaria, Cinà è stato giudicato con il rito direttissimo. Dopo la convalida dell’arresto, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.



