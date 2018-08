Cocaina alla Zisa, scatta sequestro in zona via Cipressi

Cocaina alla Zisa, scatta il maxi sequestro ad opera della polizia. Gli agenti della Squadra Mobile della sezione "contrasto al crimine diffuso" sono piombati in un locale nei dintorni di via Cipressi nell’ambito di articolate attività info-investigative. Nello specifico gli agenti hanno fatto irruzione in un immobile rinvenendo un sacchetto di plastico nascosto dietro un recipiente dell’acqua. "All’interno - spiegano dalla questura - c'era un barattolo in vetro trasparente chiuso con un tappo di metallo con dentro quattro involucri termosaldati del peso di circa 50 grammi ciascuno contenenti cocaina. La droga rinvenuta è stata sottoposta a sequestro".