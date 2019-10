In gita con hashish e marijuana nello zaino, cane antidroga blocca due ragazzini al porto

Arrivano a Palermo per una gita scolastica e con loro portano anche hashish e marijuana. Dua ragazzini di un istituto di Roma sono stati bloccati al porto e trovati in possesso della droga. A scoprirli è stato il cane antidroga della guardia di finanza Elisir. Il suo fiuto lo ha condotto dai due giovani, che sono stati controllati. E' scattata la segnalazione in prefettura mentre gli stupefacenti sono stati sequestrati.

"I finanzieri del gruppo di Palermo - si legge in una nota - hanno registrato un incremento delle violazioni in materia di uso personale di sostanze stupefacenti da parte di adolescenti".

Nel corso di un altro controllo, questa volta a Bagheria, i finanzieri sono intervenuti in una scuola su richiesta dello stesso personale. Un ragazzino è stato trovato in possesso di hashish. Anche in questo caso è scattata la segnalazione per il minorenne con il contestuale sequestro della droga.