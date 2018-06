Coca, 27 chili di fumo, una pistola e 70 proiettili: arrestato nella zona del Policlinico

Una pistola, 70 proiettili, cocaina, hashish e marijuana. Un uomo di 30 anni, Rocco Di Mariano, è stato arrestato dalla guardia di finanza nella zona del Policlinico a conclusione di un’articolata attività di appostamento e pedinamento. In azione i finanzieri del gruppo Pronto Impiego di Palermo. "Di Mariano - spiegano dalla guardia di finanza - è stato trovato in possesso di consistenti quantità di sostanze stupefacenti di diverso tipo, pronte ad essere immesse sul mercato della droga palermitano, nonché di una pistola e numerosi proiettili".

In particolare sono stati sottoposti a sequestro circa 27 chili di hashish, due etti di marijuana e nove grammi di cocaina, già suddivisa in dosi e pronta per lo spaccio. Inoltre, nel corso della perquisizione è stata trovata una pistola Beretta e oltre 70 proiettili.

Di Mariano, che è stato arrestato e posto immediatamente a disposizione del giudice, è già noto per rapine messe a segno in passato e per spaccio e traffico di sostanze stupefacenti. L’arresto è stato convalidato e il trentenne è stato portato in carcere.