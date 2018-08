Sette piante di cannabis, hashish e marijuana in casa: un arresto a Termini Imerese

Aveva sette piante di cannabis, già in fase di fioritura, in casa. Salvatore Pirrone, 35enne termitano, lunedì scorso è finito in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I carabinieri di Termini Imerese, nel corso della perquisizione, hanno trovato all'interno della sua abitazione anche circa tre grammi di semi di cannabis indica ancora da piantare, più di 40 grammi di hashish e altri 40 grammi di marijuana.

Pirrone è stato processato in giornata e condannato a due anni di reclusione, con pena sospesa, ed a pagare una cospicua multa.