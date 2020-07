Trovato sul treno totalmente ubriaco e con addosso droga: arrestato 21enne

La polizia ferroviaria ha arrestato un cittadino del Gambia di 21 anni, per possesso di sostanze stupefacenti e denunciato per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità. Gli agenti sono intervenuti insieme al personale del 118, dopo una segnalazione, sul treno Palermo-Agrigento individuando il 21enne - si tratta di un pluripregiudicato - in stato di incoscienza "verosimilmente indotto dall’abuso di alcolici".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli agenti hanno atteso che il ragazzo si riprendesse. In un secondo momento la polizia ha proceduto ad una perquisizione che ha permesso di rinvenire un sacchetto di plastica blu, legato ai pantaloni, con dentro circa 85 grammi di marijuana. Dopo le formalità di rito il 21enne è stato portato presso il carcere agrigentino di contrada Petrusa.