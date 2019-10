Due cuori e... una centrale di spaccio: coppia di pusher finisce in manette

Detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Con questa accusa i carabinieri hanno arrestato una ragazza palermitana di 22 anni. La giovane (M.A.M. le sue iniziali) è finita in manette insieme al fidanzato, un milazzese di 32 anni (F.R.M. le iniziali). La coppia - che convive in un appartamento di Pace del Mela, in provincia di Messina - è stata inchiodata dopo un blitz dei carabinieri della compagnia di Milazzo, che hanno trovato della droga nascosta in casa.

"Nel corso degli ultimi giorni - hanno spiegato dal comando - i militari avevano notato continui movimenti di giovani intorno all’abitazione della coppia. Pertanto, ieri mattina, dopo diversi servizi di appostamento i carabinieri hanno deciso di effettuare una perquisizione in casa che ha consentito di rinvenire, nascosti nel vano cucina: 180 grammi di hashish suddivisi in tre panetti, 85 grammi di marijuana avvolti in due involucri di cellophane e un bilancino di precisione perfettamente funzionante".

La sostanza stupefacente ed il bilancino di precisione sono stati sequestrati ed i due giovani sono stati tratti in arresto. Al termine delle formalità di rito, su disposizione del giudice, i due arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari nella propria abitazione in attesa di essere processati con rito direttissimo.