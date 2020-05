Piantine di marijuana coltivate in casa, arrivano i carabinieri: denunciato un 25enne

I carabinieri della stazione di Parma hanno denunciato un cittadino palermitano di 25 anni perché durante la perquisizione all'interno del suo appartamento è stato trovato in possesso di tre piante di marijuana, oltre a diversi semi ed attrezzature per la coltivazione. Le piante - come hanno spiegato i carabinieri - erano custodite in un Grow Box artigianale che ne facilitava la crescita. Il giovane palermitano risulta incensurato ed abita a Parma da qualche anno.

