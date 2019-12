Il questore lancia l'sos: "Cresce il consumo di droga tra i giovani, è allarme sociale"

Renato Cortese ha incontrato la stampa per i tradizionali auguri e ha fatto il punto sull'anno che sta per concludersi: "non passa giorno che non ci sia uno spacciatore arrestato" ma "c'è una domanda notevole di stupefacenti purtroppo"