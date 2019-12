Coltiva piante di marijuana in un garage della Zisa: arrestato

Aveva creato una serra per coltivare marijuana in un garage della Zisa. Operazione della polizia in via Eugenio L'Emiro: a finire in manette è stato Marco Flavio Picone, 32enne palermitano. L'uomo è stato colto "nella flagranza del reato di coltivazione e produzione di sostanza stupefacente".

"L’arresto - dicono dalla questura - è maturato nell’ambito di specifiche attività info-investigative per il contrasto del fenomeno dello spaccio da parte dei poliziotti del commissariato Brancaccio. Gli agenti, già durante le prime fasi dell’attività di osservazione, hanno percepito un inconfondibile odore di marijuana provenire da un box. Così hanno deciso di far scattare la perquisizione. Il controllo all’interno del garage ha consentito di rinvenire in un’area soppalcata del locale, una “Grow box”, moderna scatola per la coltivazione in ambienti chiusi, al cui interno sono state trovate 5 piante di marijuana dell’altezza di circa 60 centimetri, in piena infiorescenza, apparecchiatura elettrica a led con annesse ventole di aspirazione ed altro materiale utile a favorire velocemente lo sviluppo delle piante, fertilizzanti e ventole".

I poliziotti hanno esteso la perquisizione all’interno dell’abitazione dell’uomo. Nella camera da letto è stata trovata altra marijuana già essiccata. L’arresto di Picone è stato convalidato dal giudice.

