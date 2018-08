Rave party a base di cocaina e mdma, arrestati due palermitani

Feste organizzate tramite i social network e "animate" dallo spaccio di droga, soprattutto cocaina e mdma, animavano le notti della provincia di Trapani. E' quanto hanno scoperto i carabinieri, che hanno arrestato tre giovani pusher. In manette due palermitani - Alessandro Genco, 21 anni e Santo Priolo, 30 anni - e Antonino Pace, 30 anni di Paceco.

I tre sono accusati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e adesso sono ai domiciliari.

L'operazione è stata denominata 'In the wood'. Gli eventi, organizzati in una struttura a Buseto Palizzolo, erano pubblicizzati attraverso i social network senza indicare precisamente il luogo dove si sarebbe tenuto il rave, al quale gli aspiranti partecipanti venivano poi ammessi solo attraverso successivi contatti diretti e dopo che gli organizzatori ne avevano verificato l''affidabilità. L'immobile denominato "ll Contadino", dove si tenevano i rave party, è stato posto sotto sequestro preventivo.





