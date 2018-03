In auto con 20 grammi di "erba", denunciato palermitano ad Alcamo

Sorpreso in auto con 20 grammi di "erba" e denunciato. A finire nei guai, ad Alcamo, è stato un palermitano, inchiodato dai carabinieri. I militari della compagnia locale nel corso dell'ultimo weekend hanno proceduto al controllo di numerose autovetture in transito effettuando, contestualmente, numerose perquisizioni veicolari e personali. Nell'ambito di queste operazioni hanno "pizzicato" il palermitano, "procedendo - come si legge in una nota - al sequestro di 20 grammi di marijuana rinvenuta a bordo della sua autovettura". Si tratta di un pregiudicato che è stato deferito all’autorità giudiziaria.