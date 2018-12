Nell'armadio oltre un chilo di cocaina e nel libro mastro i nomi dei clienti: tre arresti

Un chilo e duecento grammi di cocaina e tremila euro sotto sequestro e tre persone in manette. E' il risultato di un'operazione dei carabinieri della zona di corso Calatafimi. Trovato e sequestrato anche un libro mastro dove erano annotate le vendite.

In manette sono finiti A.M, 44 anni, N.A e B.M., marito e moglie entrambi di 26 anni. I carabinieri - con l'aiuto del cane Ron - hanno perquisito la casa del 44enne e quella della dei coniugi. "In concorso tra loro - spiegano i militari dell'Arma - i tre detenevano, in un armadio 1,2 chili di cocaina, due bilancini di precisione, la somma di denaro di 3.000 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività di spaccio, nonché un libro mastro con indicati i movimenti dei traffici illeciti".

Per i tre è scattato l’arresto, i due uomini sono stati condotti al Pagliarelli mentre la donna è ai domiciliari. La droga sarà sottoposta ad analisi di laboratorio.