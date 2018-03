Partinico, cocaina nascosta in una credenza nel salone: arrestato per spaccio

Nonostante non avesse un lavoro abitava in affitto in una casa in centro. Da qui i sospetti della polizia che ha eseguito la perquisizione in casa e trovato la droga. L'uomo, 52enne partinicese, aveva addosso mille e 500 euro circa, in banconote di piccolo taglio