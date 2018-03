Nasconde hashish in casa mentre è ai domiciliari, il cane Ron lo fiuta: arrestato

Aveva 60 grammi di hashish in casa e il cane Ron li ha fiutati. Vincenzo Sardina, 26enne palermitano, è finito in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. I carabinieri di Resuttana Colli, che hanno eseguito la perquisizione insieme al Cio del dodicesimo reggimento Sicilia e al nucleo cinofili, hanno trovato all'interno dell'abitazione anche un bilancino di precisione e 350 euro probabile provento dell’attività illecita.

Il denaro e il "fumo" sono stati sequestrati. L’arrestato è stato trasportato in tribunale e giudicato con il rito direttissimo. Dopo la convalida, il giovane è stato sottoposto nuovamente ai domiciliari.