Misilmeri, cinque piante di cannabis in casa e luce rubata: arrestato 41enne 

Aveva in casa cinque piante di cannabis, circa 1.900 grammi, e un bilancino elettronico di precisione per pesare la sostanza, preparare le dosi e poi venderla. Francesco Sorrentino, 41 anni di Misilmeri, volto noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri - in flagranza di reato - con l'accusa di produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante la perquisizione domiciliare, in contrada Scirocco, i militari hanno trovato anche una carabina ad aria compressa, risultata rubata nel settembre del 2015, a Trabia. Sono in corso accertamenti per stabile se sia stata potenziata e resa arma comune da sparo. Tutto il materiale è stato sequestrato.

Nel corso dei controlli, infine, i carabinieri hanno notato un allaccio abusivo alla corrente elettrica, poi rimosso da operai specializzati. Il danno all'azienda fornitrice ammonta a circa 6 mila euro. Il giudice oggi ha convalidato l'arresto del 41enne, rimesso in libertà in attesa del processo che sarà celebrato in prossimo 13 novembre.