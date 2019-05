Più di due chili di marijuana in casa: arrestata coppia di spacciatori al Capo

Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Con questa accusa i carabinieri della stazione Palermo Centro hanno arrestato una coppia nel quartiere Capo. Si tratta di due palermitani: Francesco Termini, 50 anni, sottoposto alla sorveglianza speciale, e Caterina Chiarenza, di 45 anni.

Questa la ricostruzione dei carabinieri: "I militari dell’Arma impegnati in un servizio di contrasto al mercato degli stupefacenti, transitando in via Pietro Fudduni hanno notato uno strano viavai di giovani davanti a un appartamento. Insospettiti, i carabinieri hanno deciso di perquisire l’abitazione rinvenendo, nello stanzino e nel soggiorno, oltre due chili di marijuana, in parte suddivisa in dosi, materiale vario per il confezionamento e tre bilancini di precisione".

I due su disposizione del giudice sono stati portati in Tribunale e giudicati con il rito direttissimo. Dopo la convalida sono stati sottoposti ai domiciliari.