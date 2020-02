Nascondono marijuana nel portabagagli: inchiodati dai controlli della polizia

Trasportano droga in auto e vengono denunciati. La polizia stradale ha intercettato due uomini nei pressi della barriera autostradale A20, all'altezza di di Buonfornello. Dopo avere intimato l'alt ha fatto scattare i controlli. Gli occupanti della macchina, un uomo di 33 anni (C.E. le iniziali) e un 24enne (C.E.), che provenivano da Palermo, sono stati pizzicati con 130 grammi di marijuana.

"Durante le fasi del controllo dei documenti - dicono dalla questura - i due palermitani hanno mostrato chiari segni di nervosismo e reticenza, tanto da indurre gli agenti ad approfondire le verifiche effettuando un'accurata ispezione nei loro confronti, estesa anche all'auto. La marijuana era nascosta all'intemo del vano portabagagli posteriore: una parte dentro un borsone, nascosta in un piccolo recipiente in plastica usato per confezionare gelati, la seconda parte dentro un contenitore alimentare per animali domestici, avvolto in un sacchetto in cellophane. E' così scattata la denuncia dei due uomini e il sequestro dello stupefacente".