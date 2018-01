Brancaccio, mezzo chilo di hashish in un box: fugge ma viene arrestato

I poliziotti erano appostati quando hanno visto due persone mentre cercavano di aprire il lucchetto di una saracinesca. “Alt polizia”. Poi l’inseguimento a piedi, l’arresto e il rinvenimento di mezzo chilo di hashish all’interno di un box a Brancaccio. E' finito in manette un pregiudicato della Zisa di 37 anni, Salvatore Gambino, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti del commissariato Libertà, impegnati ad effettuare attività investigative per reprimere il fenomeno dello spaccio, sono riusciti a fermare solo uno dei due soggetti che stavano per accedere nel box e fuggiti in direzioni diverse. Dopo una perquisizione hanno trovato l’hashish nascosto tra alcuni sacchetti della spazzatura insieme al materiale necessario per il confezionamento e la vendita del prodotto poi posto sotto sequestro.