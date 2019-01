"Falchi" entrano in casa e trovano 44 "pezzi" di hashish in cucina, arrestato a Boccadifalco

E' stato sorpreso all’interno della propria abitazione con quella che la polizia ha definito "una considerevole quantità di hashish". I "Falchi" della sezione Contrasto al crimine diffuso della Squadra mobile e gli agenti del commissariato Porta Nuova hanno arrestato un palermitano di 32 anni (S.G. le sue iniziali) con precedenti. Le forze dell'ordine sono intervenute nell'abitazione dell'uomo a Boccadifalco nell’ambito di mirate attività info-investigative finalizzate al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti a Palermo.

"I poliziotti sono arrivati nel suo appartamento - dicono dalla questura - dopo aver sviluppato precedenti spunti investigativi e hanno sottoposto a perquisizione l’immobile del 32enne che era un volto noto. Nel corso dei controlli, sopra uno stipetto della cucina, hanno trovato 44 “pezzi” di hashish, per un peso complessivo di circa 92 grammi, un bilancino e materiale per il confezionamento dello stupefacente. L'hashish era, quindi, ancora 'grezzo' ed in attesa di essere 'lavorato' e confezionato. Ulteriori indagini sono in corso per accertare se lo stupefacente fosse destinato al mercato al dettaglio o a un altro 'grossista' della droga".