Sperone, nasconde diciassette dosi di crack nei boxer: arrestato

Per sfuggire all'arresto aveva nascosto la droga nella biancheria intima, ma il tentativo non ha dato il risultato sperato. La polizia ha fatto scattare le manette ai polsi di Danilo Lo Nardo, 28 anni di Brancaccio. Deve rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Una pattuglia dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico stava transitando in via Giuseppe di Vittorio. Lo Nardo, vedendo gli agenti, è fuggito ma è stato bloccato poco dopo. Sottoposto a una perquisizione personale, gli agenti hanno trovato una busta in plastica con 17 involucri di crack nascosta nei boxer. Sotto sequestro anche un telefono cellulare e il denaro contante che l’uomo aveva con sè.