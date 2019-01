Spaccia hashish davanti ai carabinieri, arrestato allo Sperone

Doppia operazione antidroga tra Palermo e Torretta. I carabinieri della stazione di Brancaccio sono entrati in azione allo Sperone, dove è stato arrestato Alberto Cannia, palermitano di 33 anni, che è stato notato mentre era intento a cedere due dosi di hashish a due persone, poi segnalate.

Cannia, sottoposto alla perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 77 grammi circa di hashish, suddivisi in dosi, nonché di 20 euro, somma ritenuta provento dell’attività di spaccio. Il 33enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito per direttissimo. Dopo la convalida dell’arresto l’uomo è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

L'altra operazione invece è stata effettuata a Torretta. Qua i carabinieri del nucleo radiomobile di Monreale hanno arrestato Salvatore Gambino, di 24 anni. Dopo una perqusizione in casa i militari dell'Arma hanno trovato dentro una cassaforte in cucina una dose di marijuana di 1,6 grammi, oltre a due panetti di hashish di 137 grammi. E ancora: due stecche di "fumo" di 5 grammi, una lama intrisa di sostanza stupefacente, un bilancino di precisione, materiale vario per il confezionamento e 340 euro in banconote di vario taglio.

Il giovane è stato portato nella propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo, che si è concluso con la convalida dell’arresto. Per il 24enne è scattata la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia gGiudiziaria.