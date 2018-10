"Disoccupato ma ricco": affitta terreno per una maxi piantagione di marijuana, arrestato

Produceva marijuana in una serra a cielo aperto allacciata abusivamente alla rete elettrica. La polizia ha arrestato un giovane di 27 anni (LG.L. le iniziali) a Partinico nell'ambito di servizi di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti in provincia. Gli agenti del commissariato locale hanno scoperto una vasta piantagione di cannabis artigianale in un terreno agricolo di contrada Principe, prendendo spunto da quelle che dalla questura palermitana sono state definite "intuizioni investigative sviluppate nel corso di alcuni controlli".

"L’arresto del 27enne - dicono dalla polizia - è maturato a seguito di servizi di pedinamento e osservazione nonché dalla verifica della sua situazione patrimoniale: infatti, il giovane pur essendo disoccupato, aveva, nel recente periodo, affittato un vasto terreno agricolo. E’ così che gli investigatori su quell’appezzamento di terreno hanno scoperto una serra rudimentale con all’interno 356 piante di Cannabis Indica 'autofiorente' e una consistente quantità di piante in stato di essiccazione. La serra era irrigata costantemente da un tubo in polietilene della lunghezza di circa 50 metri e servita da un rudimentale, quanto efficace, sistema di areazione allacciato abusivamente alla rete elettrica pubblica".

Alla luce di quanto emerso il ragazzo è stato arrestato per i reati di coltivazione di sostanza stupefacente e di furto di energia elettrica. L’arresto è stato convalidato dal giudice.