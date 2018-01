Fermato al Borgo con 7 panetti di hashish: arrestato ragazzo di 20 anni

E' di due arresti e una denuncia il bilancio dell'operazione dei carabinieri della compagnia di Palermo Piazza Verdi che lo scorso fine settimana hanno effettuato un servizio coordinato di controllo del territorio in diversi quartieri della città. A finire in manette un ventenne palermitano, volto noto alle forze dell'ordine (G.G. le iniziali) che è stato fermato nella zona del Borgo Vecchio e trovato in possesso di 16 grammi di hashish, suddivisi in 7 dosi, oltre alla somma di 45 euro in banconote di piccolo taglio.

"Il giovane ha tentato di sottrarsi all’arresto opponendo una decisa resistenza - dicono i carabinieri - ma poco dopo è stato bloccato". Giudicato con il rito direttissimo è stato quindi sottoposto ai domiciliari.

Nel corso di un'altra operazione è stato arrestato anche un 42enne palermitano, volto noto alle forze dell'ordine (A.M. le iniziali). L'uomo è stato fermato nel quartiere Sperone e trovato in possesso di 25 grammi di marijuana e 35 di hashish, suddivisi rispettivamente in 15 e 20 dosi. Nell’ambito dello stesso servizio infine è stato denunciato a piede libero un 24enne incensurato palermitano, sempre per detenzione ai fini di spaccio (A.L. le iniziali).