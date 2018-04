Hashish e cocaina in auto, fermati per un controllo e arrestati a Cefalù

Hashish e cocaina in auto: ieri pomeriggio, i carabinieri del nucleo operativo hanno arrestato a Cefalù Rocco Zappalà, 24enne di Vittoria (in provincia di Ragusa) e Abdelkabir Lahmama, 35enne di origini marocchine. I due sono stati fermati dai militari mentre viaggiavano a bordo di un’autovettura, una Fiat Punto guidata da Zappalà. "Durante un controllo - dicono i carabinieri - sono stati trovati in possesso di otto panetti di hashish dal peso di 800 grammi e di un involucro di cocaina dal peso di 1,5 grammi".

La sostanza è stata sottoposta a sequestro ed inviata al laboratorio analisi scientifiche del comando provinciale di Palermo per gli accertamenti qualitativi e quantitativi. Gli arrestati sono stati portati nel carcere Antonino Burrafato di Termini Imerese in attesa del rito direttissimo, a seguito del quale è stato disposto, per entrambi, l’obbligo di dimora.