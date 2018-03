Vede posto di blocco e scappa, lo seguono e gli trovano erba nel cibo degli animali: preso

Hanno notato da lontano una Fiat Punto che per sfuggire a un posto di blocco in viale Regione, all'altezza dello svincolo di via Belgio, ha sterzato improvvisamente per imboccare la strada parallela della circonvallazione. Così hanno fermato il mezzo. Poi la perquisizione e il ritrovamento a bordo di 300 grammi di marijuana. Con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio è stato arrestato ieri sera in flagraza di reato Andrea Antonino Mistretta, palermitano di 24 anni. Denunciato a piede libero, per lo stesso reato, il complice di 16 anni, mentre la Punto è stata sequestrata.

In azione i poliziotti in servizio nella squadra investigativa del commissariato San Lorenzo, nell’ambito di servizi di controllo preventivo del territorio. Gli agenti stavano percorrendo viale Regione a bordo di un’auto “civetta” (ovvero priva di qualsiasi contrassegno, usata dalla polizia per osservare, pedinare, inseguire malviventi senza metterli in sospetto).

"Incuoriositi alla manovra repentina della Punto - dicono dalla questura - i poliziotti hanno seguito l’auto per un tratto di strada, bloccandola poco più avanti. E’ bastato avvicinarsi all’abitacolo della vettura per percepire dal suo interno il tipico odore di marijuana. Dal successivo controllo i poliziotti hanno, così, appurato che ad emanare quell'odore era una grossa confezione di mangime per animali, tenuta tra le gambe dal passeggero dell’autovettura, al cui interno, nascosta dentro una busta trasparente in cellophane, sono stati rinvenuti circa 300 grammi di marijuana". Così per Mistretta sono scattate le manette.