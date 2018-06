In casa hashish e una piantina di marijuana: arrestato palermitano di 18 anni

Deteneva illegalmente in casa nove dosi di hashish per un totale di 25 grammi, un bilancino di precisione ed una piantina di cannabis di circa 40 centimetri, oltre a 500 euro in contanti (in banconote di piccolo taglio). I carabinieri a San Giuseppe Jato hanno arrestato un palermitano di 18 anni (Q.V. le iniziali), volto noto alle forze dell’ordine. Il giudice ha disposto gli arresti domiciliari. In azione i carabinieri della stazione di San Giuseppe Jato, nell’ambito di un servizio finalizzato alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio jatino. Il giudice ha poi convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.