Hashish e marijuana nei mobili di casa: arrestato un palermitano

Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: con questa accusa i carabinieri di Marineo hanno tratto in arresto in flagranza di reato Ignazio Corrao, palermitano di 53 anni. Nel corso della perquisizione in casa i carabinieri lo hanno trovato in possesso di un cofanetto che l'uomo ha tentato di nascondere all’interno di un pensile, nel quale erano custoditi 30 grammi di hashish e marijuana già sigillati in involucri di cellophane.

Trovati anche un bilancino elettronico di precisione e vario altro materiale utilizzato per il confezionamento della droga. "La sostanza stupefacente e tutta l''attrezzatura' rinvenuta sono state poste sotto sequestro e sono ora a disposizione del giudice", dicono i carabinieri. Il palermitano è stato portato nel Tribunale di Termini Imerese per il rito per direttissima. Dopo la convalida dell’arresto Corrao è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.