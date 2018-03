Sorpreso con 12 involucri di cocaina: arrestato palermitano a Lercara

Sorpreso con 12 involucri di cocaina addosso e arrestato. In manette - per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente - un ragazzo di 21 anni, palermitano. E' successo durante un controllo, mercoledì pomeriggio, fuori dal centro abitato di Lercara Friddi. I carabinieri della Aliquota radiomobile hanno fermato e controllato la Fiat Punto con a bordo il palermitano, Gregory Dylan Marino.

Dopo la perquisizione (effettuata anche all'interno dell'auto) i carabinieri hanno scoperto che il ventunenne nascondeva addosso 12 involucri di cocaina, del peso complessivo di tre grammi circa.

Poi i controlli si sono spostati nel domicilio di residenza: qua i militari hanno rinvenuto altri tre grammi di hashish. Marino è stato quindi arrestato e trattenuto nella camera di sicurezza, a Lercara, in attesa del giudizio per direttissima. Dopo la convalida dell’arresto è stato rimesso in libertà in attesa del processo.