In Panda con la cocaina, inseguimento a Capaci: arrestato pusher palermitano

Un pregiudicato palermitano di 34 anni è stato arrestato a Capaci per spaccio di droga. A inchiodarlo è stato la polizia nel corso di un controllo svolto dagli agenti del commissariato di Mondello e del reparto prevenzione crimine. I poliziotti sono intervenuti a Capaci dove era stata segnalata una intensa attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

"Durante lo svolgimento del servizio - spiegano dalla questura - gli agenti del commissariato di Mondello hanno notato il palermitano (P.L. le sue iniziali), volto noto alle forze dell'ordine, mentre guidava una Panda, e hanno deciso di fermarlo per un controllo. L’uomo, invece di fermarsi ha aumentato l’andatura e ha cercato la fuga con manovre spericolate creando una situazione di pericolo".

Ne è nato un inseguimento durante il quale il fuggitivo si è disfatto di un barattolo in vetro contenente degli involucri. Subito dopo il palermitano è stato raggiunto e bloccato: nel barattolo recuperato sono state rinvenute 31 dosi di cocaina. Così è scattato l'arresto.

Da un controllo effettuato all’interno dell’auto i poliziotti hanno trovato una mazza da baseball e 260 euro, probabile provento dell’attività di spaccio. Il 34enne è stato anche denunciato in stato di libertà per porto di oggetto atto ad offendere e resistenza a pubblico ufficiale. La Panda è stata posta sotto sequestro. Il provvedimento di arresto è stato convalidato: disposto per l’uomo l’obbligo di dimora nel comune di residenza.