In camera da letto 430 grammi di marijuana: arrestato a Ballarò

Vede i carabinieri e scappa. Dopo essere stato bloccato, viene inchiodato da una perquisizione in casa. In manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente è finito un uomo di 33 anni residente a Palermo e nato in Nigeria, Alex Colis. In azione i carabinieri del nucleo Radiomobile. E' successo a Ballarò.

"I militari - spiegano dal comando provinciale - mentre transitavano in via Trappetazzo hanno notato il giovane che, alla vista dei militari, ha cercato, invano, di darsi alla fuga. Dopo averlo identificato, i carabinieri hanno effettuato la perquisizione in casa a seguito della quale, hanno poi rinvenuto, ben nascosta all’interno di un armadio della camera da letto, una busta in cellophane contenente circa 430 grammi di sostanza stupefacente di marijuana e materiale vario, idoneo al confezionamento della droga, nonché la somma contante di 170 euro in banconote di piccolo taglio. Il tutto è stato posto sotto sequestro". Il 33enne è stato portato nella propria abitazione, in regime di arresti domiciliari ed è a disposizione del giudice.