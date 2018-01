Cocaina, marijuana e hashish nascosta in casa: arrestato palermitano a Trapani

I carabinieri hanno arrestato a Trapani due fratelli di origine palermitana con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di Antonino Beninati, 40 anni, nato a Palermo (sorvegliato speciale), e il fratello Felice (di 20 anni più giovane). Il più grande è finito in carcere, mentre per il secondo sono scattati i domiciliari. I due avevano diversi precedenti penali.

I militari dell’Aliquota Radiomobile hanno sorpreso il ventenne mentre cedeva un involucro a due giovani, che nel frattempo attendevano a bordo di un'auto. Così è scattata la perquisizione dei carabinieri. Felice Beninati addosso aveva 4 dosi di hashish dal peso di 15 grammi, oltre a 140 euro in contanti.

In un secondo momento i militari hanno deciso di perquisire anche la casa del ragazzo. Là hanno notato "un intenso movimento di auto e persone nei pressi dell’abitazione del fratello Antonino Beninati a pochi metri dal luogo dove era stato fermato il fratello Felice - spiegano i carabinieri -. Tenendo conto anche delle numerose segnalazioni sul viavai di persone, è stata perquisita anche la casa di Antonino Beninati". Qua sono stati scovati 80 grammi di cocaina, confezionata in 89 dosi; 38 grammi di marijuana, 100 di hashish suddivisa in due panetti e altri 379 confezionati in 107 dosi, oltre a 1.065 euro in contanti, una somma considerata provento dell’attività illecita.

"La droga era stata nascosta in vari punti dell’appartamento", hanno commentato i carabinieri. Al termine delle formalità di rito, Antonino Beninati è stato portato in carcere, mentre il fratello più piccolo è stato accompagnato nella propria abitazione in regime di arresti domiciliari ed è a disposizione del giudice.

