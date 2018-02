Droga e alcol, camper dell'Asp a Ballarò di sera: "Prenditi cura di te"

Prima tappa stasera (venerdì 9 febbraio) a Ballarò del camper delle "dipendenze patologiche" dell’Asp di Palermo. Dalle ore 19 alle 23 gli operatori dell’Azienda provinciale saranno in piazza Casa Professa per "raggiungere i giovani consumatori di 'sostanze stupefacenti' ed alcol che, per diverse ragioni, non si rivolgono ai servizi sanitari".

A bordo dell’unità sanitaria mobile di strada lavoreranno un medico infettivologo, uno psichiatra, uno psicologo, una pedagogista, un’assistente sociale, un infermiere ed un educatore professionale. “Per i prossimi due mesi, ogni venerdì e sabato sera, saremo a Ballarò – ha spiegato il commissario dell’Asp, Antonio Candela - ascolteremo e proveremo a decodificare i bisogni dei ragazzi, ma faremo anche lo screening per la prevenzione dell'infezione HIV e forniremo informazioni sulle patologie connesse ai consumi di droghe”.

Il camper, costato 53 mila euro, riporta la scritta "Prenditi cura di te" in 15 lingue. Il progetto grafico è stato curato dagli studenti dei licei artistici palermitani Damiano Almeyda e Vincenzo Ragusa e Otama Kiyohara.