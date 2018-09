Marconi, lavori in succursale e doppi turni alla centrale: genitori infuriati

Comincia male l'anno scolastico per gli studenti della scuola media Guglielmo Marconi: da circa dieci giorni presso l'istituto di via Generale Antonino Di Giorgio sono in corso i doppi turni. A denunciare i disservizi che ne conseguono sono i genitori degli alunni: "Al momento fanno due ore di lezioni al giorno con ingressi alle 11 o uscite alle 10,30 - afferma il loro portavoce Marco Abbate - senza che venga minimamente tenuto conto dei disagi che dobbiamo affrontare per gestire tali orari, che poco o nulla hanno a che fare con i nostri orari di lavoro".

Il motivo? La sede della succursale, l'ex Libero Grassi di viale del Fante, è stata spostata presso l'ex Istituto internazionale in piazza Karol Wojtyla (ex piazzale Alcide De Gasperi) ma l'edificio, abbandonato da diversi anni, da due settimane è interessato da lavori di ripristino. Da qui i doppi turni presso la sede centrale. "Siamo stati trasferiti - spiega il dirigente scolastico Claudio Leto - perchè l'ex Provincia ha deciso di liberare i locali in affitto dato che avevamo solo sei classi. Solo a luglio abbiamo ricevuto una lettera ufficiale della città metropolitana che ci intimava di lasciare i locali di viale del Fante e una comunicazione da parte del Comune che ci chiedeva di spostare gli arredi". “Le voci di corridoio - replica il genitore Fabio Alongi - su questo temuto trasferimento iniziano a palesarsi a febbraio, ad aprile si fanno più insistenti ma la comunicazione ufficiale da parte della scuola arriva solo i primi di settembre. La tardiva comunicazione impedisce altre scelte ai tanti genitori che avevano scelto la suddetta scuola anche per l'ubicazione, organizzandosi di conseguenza”.

Le famiglie degli alunni sono infuriate e chiedono quanto meno di sapere da quando i ragazzi potranno frequentare le lezioni nella nuova succursale. "Nessuno - conclude Abbate - è in grado di assicurarci quando i nostri figli potranno frequentare la loro scuola, nè l'assessore Marano che aveva detto si sarebbe trattato di solo qualche giorno di disagio, né la direzione della scuola, né l'Amg che pare dovrebbe effettuare il collaudo dell'impianto elettrico. Tutto tace, le informazioni discordanti si susseguono nel passaparola generale, i nostri bambini non riescono ad iniziare l'anno scolastico in modo serio e noi genitori soffriamo una situazione arrivata ormai all'insostenibile".

Giovedì potrebbero arrivare le prime risposte sulla tempistica dettagliata dei lavori nella nuova succursale: "Oggi presso la nuova sede della succursale - continua Leto - dove sono in corso i lavori c'è stato un sopralluogo con i tecnici del Comune al termine del quale è stato fissato per giovedì, alle 15,30, presso la sede dell'Assessorato un incontro con l'assessore Marano. Si tratta di un incontro richiesto da una delegazione di genitori al quale parteciperò anche io. I locali della nuova succursale sono già stati tinteggiati. Restano da risolvere una serie di questioni legate agli impianti. Speriamo di avere informazioni più dettagliate sulla tempistica entro giovedì".