Marito morto per il Coronavirus e lei positiva, vigili del fuoco la liberano dai rifiuti

Prima verranno rimossi i rifiuti che accumulati in casa sua dopo oltre 15 giorni, poi verranno sanificati gli spazi comuni, le scale, l’androne e tutti gli spazi attraversati dal tragitto che faranno i sacchetti dell'immondizia fino al furgone del 115. Una squadra del nucleo Ncbr dei vigili del fuoco è intervenuta questa mattina nella zona di via Trabucco per liberare una donna, vedova proprio a causa del Coronavirus, dai rifiuti che rischiavano di sommergerla. Negli scorsi giorni è stata firmata una delibera, sulla scorta dell’ordinanza del presidente Musumeci del 27 marzo scorso, che affida il servizio di ritiro di rifiuti speciali di tipo ospedaliero all’Azienda sanitaria provinciale.

A lanciare l’appello qualche giorno fa alla redazione di PalermoToday era stato il figlio: “Mio padre è deceduto a causa del Coronavirus nonostante non avesse alcuna patologia. Mia madre si trova in isolamento, le hanno fatto il tampone ed è risultata positiva e dal 31 sono scattati i 15 giorni di isolamento obbligatorio. Si trova da sola e i rifiuti organici sono ormai in avanzato stato di decomposizione. Ho chiamato chiunque ma ognuno - raccontava - mi dice che non è di loro competenza e non mi aiutano”. Dopo un lungo giro di telefonate e pec l’uomo non aveva avuto risposta. Poi l'ultimo tentativo, ieri, telefonando ai vigili del fuoco che hanno raccolto subito la sua richiesta di aiuto.

La situazione finalmente si è così sbloccata e la squadra del 115 sta provvedendo alla rimozione dei rifiuti contaminati che si trovano nell'abitazione della madre, esposta a rischi e costretta a convivere con una puzza insopportabile. “Mi hanno chiamato proprio questa mattina per darmi questa notizia". A sbloccarsi recentemente sono state anche le procedure per sottoporre a tampone rinofaringeo i tanti palermitani rientrati dal Nord Italia e dall’estero che hanno dovuto attendere indicazioni dall’Asp. Per ridurre i rischi di contagio ciascuno di loro ha dovuto raggiungere le strutture dell’Asp per farsi controllare a bordo della propria auto e tornare a casa ad attendere i risultati.